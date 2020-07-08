В поселке Карымское, расположенном в Забайкальском крае, мотоциклист с пассажиром заехали на огороженную территорию, подпрыгнули на песочной куче и приземлились прямо на двухлетнего малыша. Инцидент попал на видео, снятое камерой наблюдения.

В Забайкальском крае мотоциклист с пассажиром заехали на огороженную территорию, разогнались перед песочной кучей, подпрыгнули на ней и приземлились прямо на двухлетнего малыша.Инцидент произошел 6 июля в поселке Карымское. На опубликованные кадрах попал не только момент столкновения, но и бегство водителя и пассажира мотоцикла — пока мать вместе с пострадавшим ребенком искала помощь, виновники происшествия скрылись.Издание ZabNews, ссылаясь на минздрав Забайкалья, сообщило, что сбитый малыш сейчас получает медицинскую помощь в Карымской ЦРБ, состояние его оценивается как средней степени тяжести.Личности беглецов были установлены, однако информация об их задержании не поступала.