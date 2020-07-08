Бывший нападающий столичного ЦСКА Вагнер Лав официально стал футболистом казахстанского Кайрата. Срок соглашения с 36-летним бразильским игроком рассчитан на шесть месяцев с возможностью продления. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Бывший нападающий столичного ЦСКА Вагнер Лав официально стал футболистом казахстанского "Кайрата". Срок соглашения с 36-летним бразильским игроком рассчитан на шесть месяцев с возможностью продления. Об этом сообщил официальный сайт клуба.В июне 2020 года Вагнер Лав расторг контракт с бразильским "Коринтиансом". Позже появилась информация, что футболист вернется в столичный ЦСКА, однако переговоры с армейцами зашли в тупик.За красно-синих бразилец выступал с 2004 по 2013 год с перерывами на аренду в Бразилии. В составе ЦСКА Лав трижды стал чемпионом России.