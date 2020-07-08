В сети появилось видео с гибким смартфоном Samsung Galaxy Fold 2. Он пока еще не представлен официально, но информация о нем постепенно накапливается. А Одноклассники представили нейросетевую систему, которая позволит бизнесу анализировать онлайн-контент.

В сети появилось видео с гибким смартфоном Samsung Galaxy Fold 2. Он пока еще не представлен официально, но информация о нем постепенно накапливается.На этот раз известный блогер и дизайнер Вениамин Гескин выложил в твиттере ролик с компьютерной моделью, показывающей Samsung Galaxy Fold 2 со всех сторон. Гескин собрал видео из рендеров предыдущих утечек. И, судя по картинке, в новом поколении смартфона разработчики избавились от недостатков первого.Внешний дисплей теперь занимает большую часть поверхности передней панели, а камера размещена в более компактном вырезе на основном экране. Анонс Galaxy Fold 2 ожидается 5 августа в рамках мероприятия Galaxy Unpacked 2020. Южнокорейский гигант также представит там новую версию "раскладушки" Samsung Galaxy Z Flip с поддержкой 5G. Еще покажут планшеты Samsung Galaxy Tab 7/7+ и новые фаблеты Samsung Galaxy Note20.О последних в сети говорят, что модели могут стать самыми дорогими в истории линейки: самая дешевая версия, по слухам, обойдется в тысячу долларов, а самая дорогая модель будет предлагаться за 1300 долларов. По мнению экспертов, это связано с новым высокопроизводительным процессором и поддержкой 5G-сетей. Galaxy Note20, если верить утечкам, получит процессор Snapdragon 865+ и камеру с разрешением 108 мегапикселей.***"Одноклассники" создали инструмент на базе нейросетей для анализа контента. Причем сделали это для бизнеса, а не своей социальной сети. Платформу назвали "Робби". Она сочетает несколько облачных когнитивных сервисов: например, можно распознавать текст, объекты на фотографиях и картинках, видео и GIF-анимацию, находить дубли, ссылки и телефонные номера на изображениях, спам в текстах и много чего ещё.В команде соцсети уверены, что платформа может заинтересовать малый и средний бизнес. Так, с ее помощью можно выстроить процессы по обработке контента без привлечения дополнительного персонала. Например, интернет-магазины могут с помощью "Робби" автоматически обрабатывать отзывы клиентов, а видеосервисы – определять в роликах и стримах запрещенные материалы и рекламу.В компании говорят, что платформа способна обработать более 600 млн единиц материалов в сутки. Другими словами, команда соцсети выкатила вполне серьезный корпоративный продукт. Похожие инструменты предлагают компании из "большой облачной тройки" — Microsoft, Amazon и Google. И вот на этот рынок совершенно неожиданно выходит социальная сеть со специфическим имиджем места обитания возрастных россиян с такими простыми, что называется, радостями.