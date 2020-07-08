08.07.2020

2020-07-08 12:45:05

Владимирские учреждения культуры подверглись атаке мошенников

В связи с последними крупными пожарами во Владимире и Гусь-Хрустальном, на территории области начали появляться факты мошенничества в отношении учреждений культуры.

Мошенники обращаются в администрации заведений и сообщают о том, что в их учреждениях якобы спланирована проверка с участием МЧС.

В своих сообщениях они также предлагают собеседникам «безболезненный» путь прохождения проверочных мероприятий, а именно – предоставление ценных подарков или даже определённой суммы денег.

Главное управление МЧС России информирует о том, что при подобном обращении нужно незамедлительно обратиться в правоохранительные органы, а также органы надзорной деятельности МЧС России по данному району. Кроме того, обратиться можно и по номеру Единого «телефона доверия» Главного управления: 8 (4922) 39-99-99.

Сотрудники МЧС России ни в коем случае не будут требовать ценные подарки или денежные средства.