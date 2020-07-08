3 месяца помогали тем, кто не мог выходить из дома. Владимирский хлебокомбинат и группа компаний «Delavant» подвели итоги социальной акции. Его главной целью было поддержать владимирцев в

3 месяца помогали тем, кто не мог выходить из дома. Владимирский хлебокомбинат и группа компаний «Delavant» подвели итоги социальной акции. Его главной целью было поддержать владимирцев в период пандемии. Олег Омельченко, исполнительный директор группы компаний «Delavant»: По инициативе управляющего нашего предприятия, Алексея Владимировича Лялина, нами был инициирован социальный проект. В данном социальном проекте могли принять