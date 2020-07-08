08.07.2020

2020-07-08 21:40:03

Во Владимире старейшие семейные пары получили Золотые ромашки

День семьи, любви и верности во Владимире встречали по особенному. В Патриарший сад администрация города пригласила супружеские пары, которые прожили вместе 50 и 60 лет.

Золотые ромашки и медаль "За любовь и верность" юбилярам вручали глава города Ольга Деева и сити-менеджер Андрей Шохин. Кстати, глава города Ольга Деева тоже отмечена этой наградой в 2017 году. Вместе с мужем они живут счастливо более 40 лет.

- Обязательно надо будет одевать эти ромашечки и все будут знать , что вы юбиляры наши, семейная пара.

Семья Крапивиных отметили бриллиантовую свадьбу. 60 лет - в мире и согласии. Станислав Михайлович работал замдиректора завода Автоприбор, Кира Леонтьевна 55 лет учила детей математике. В семейном багаже: сын и дочка, трое внуков и правнучка.

А он до сих пор не сводит с нее влюбленных глаз.

Станислав Крапивин, глава семьи:

- Никто не поверит , что прожили не ссорясь. Но самое главное дослушать собеседника и сделать выводы , не горячиться, а на трезвую голову подумать, кто прав, кто не прав и уступить!

В числе учеников Киры Леонтьевны и сити-менеджер Андрей Шохин. По его словам, ее подготовка помогла поступить на физмат.

Андрей Шохин, глава администрации Владимира:

- Она была такая же активная, как и сейчас. Вот все они учителя, вот у нас такой был выпуск на параллелях привили такую дружбу, что мы до сих пор встречаемся нашими классами . Вот благодаря этому такие дружные, поддерживаем друг друга!

Традиции вручать знак общественного признания -медаль " За любовь и верность" уже 8 лет. За это время во Владимире 140 семейных пар получили награду. В этом году ее дадут 11 супружеским парам. Обычно в День памяти святых Петра и Февронии их всех собирают на торжество в Патриаршем саду . Но из-за пандемии в этом решили пригласить только три семьи из награжденных. В их числе Валерий и Тамара Киржацкие. Вместе они 59 лет. Андрей Шохин отмечает, что семейные долгожители - национальное достояние.

Андрей Шохин, глава администрации Владимира:

- Приятно, что у нас наши пары, которые уже прожили же 50-60 лет, постоянно приходят к нам на мероприятия, участвуют и нам приятно их благодарить за такое долголетие и за такие возможности, которые они обучают наших детишек и пропагандируют семейность и семейные традиции.

Нелли Абрамовна и Виктор Иванович Лаптевы знакомы со студенческой скамьи. Учились в Одессе в институте стандартизации и метрологии. А первую свою встречу до сих пор помнят.

Нелли Лаптева:

- В последнюю минуту, когда звенел звонок, влетела в аудиторию. Представьте себе молодая девочка. Мне не было еще 17 лет. Рыжие косы, глаза испуганные. Что , где , как?! Я ищу свободное место и вижу свободное место. Сидит один юноша. Я устремилась к этому месту. Села рядом на 62 года!



Во Владимире Лаптевы живут с 1958 года. Сохранили верность не только семье, но и профессии. По их мнению самое главное в семейной жизни: смотреть не друг на друга, а в одну сторону.

Вера Куликова, Илья Хлудов. Вести Владимир.

