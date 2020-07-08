Число летальных исходов во Владимирской области от КОВИДа снова увеличилось. За последние сутки в регионе умер еще 1 пациент. Прирост ежедневных летальных исходов продолжается уже 6-ой день

Число летальных исходов во Владимирской области от КОВИДа снова увеличилось. За последние сутки в регионе умер еще 1 пациент. Прирост ежедневных летальных исходов продолжается уже 6-ой день подряд. Но областные чиновники не раскрывают подробностей об умерших из-за КОВИДа. Их число уже достигло 81-го. Заболевших в области + 45. И таким образом, общее число КОВИД-носителей теперь