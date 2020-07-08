На реке в Рубцовске утонули двое детей, еще один пропал. Водолазы сразу нашли тела двоих, поиски третьего продолжаются.

На реке в Рубцовске утонули двое детей, еще один пропал. Водолазы сразу нашли тела двоих, поиски третьего продолжаются.Тревогу забили накануне вечером местные жители. Дети 16-ти, 11-ти и восьми лет пропали у подвесного моста над рекой Алей. Бригады спасателей незамедлительно выдвинулись на поиски. Довольно быстро водолазы обнаружили и подняли из воды два тела. Третьего подростка пока найти не удалось, сообщает ГТРК "Алтай" в эфире телеканала "Россия 1".Для работы с родственниками из Барнаула выехали психологи, а также опергруппа центра управления в кризисных ситуациях.Отметим, что река Алей славится опасным дном. В районе Рубцовска течение небольшое, да и глубина тоже, но имеются опасные воронки. Если туда попадет нога, то человека может закрутить.По информации управления МЧС по региону, в крае уже утонуло 24 человека, в том числе 5 детей.