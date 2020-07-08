В российских аптеках резко вырос спрос на спиртосодержащие настойки – боярышника, пустырника и других. Всплеск продаж пришелся на период карантина в стране.

В российских аптеках резко вырос спрос на спиртосодержащие настойки – боярышника, пустырника и других. Всплеск продаж пришелся на период карантина.Продажи валерьянки подскочили на 35% – до 327,5 миллиона рублей, пустырника – 40%, до 296,5 миллиона рублей, боярышника – на 28%, до 158 миллионов рублей, прополиса — на 71%, до 141,2 миллиона рублей.Рост интереса к спиртовым настойкам объясняется повышенной тревожностью и желанием россиян успокоить нервы во время пандемии – большая часть проданных настоек с содержанием спирта оказалась успокоительным средством.Кроме этого, ряд регионов на время самоизоляции населения вводил и ограничения продажи алкоголя. Поэтому часть настоек покупалась как замена алкогольным напиткам, или, возможно, как антисептик.В целом с 1 января по 28 июня 2020 года в российских аптечных сетях в числовом выражении продажи спиртовых настоек выросли на 8%, до 57,4 миллиона упаковок, а годом ранее в это время было снижение продаж на 4%, сообщается в исследовании DSM Group, которое цитирует издание "КоммерсантЪ". В деньгах продажи спиртосодержащих настоек резко выросли сразу на 38%, до 1,6 миллиарда рублей. А годом ранее в этот период выручка от этой продукции снижалась на 5%.Наибольший рост продаж пришелся на настойки, оказывающие успокоительный эффект, — пустырника и валерианы, – отметил гендиректор DSM Group Сергей Шуляк.