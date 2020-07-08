Симптомы ухудшения памяти, снижение внимания и концентрации могут проявляться у переболевших коронавирусом даже в легкой или бессимптомной форме. Также возможны проблемы с репродуктивной функцией у мужчин, заявила Президент Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова.

Симптомы ухудшения памяти, снижение внимания и концентрации могут проявляться у переболевших коронавирусом даже в легкой или бессимптомной форме. Также возможны проблемы с репродуктивной функцией у мужчин, заявила Президент Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова.По словам Намазовой-Барановой, многие люди недооцениваютстепень опасности для организма даже легких или бессимптомных форм. Естьданные, что переболевшие люди долго страдают снижением познавательных функций,происходит понижение внимания и концентрации, ухудшение памяти. Для мужчинописан такой феномен, как снижение фертильности, то есть ухудшениерепродуктивного здоровья, из-за того, что сперматозоиды становятся менееподвижными.Она также отметила, что в реабилитации нуждаются не толькоте, кто перенес болезнь в тяжелой форме, но и те, кто смог перенести инфекциюбессимптомно.Напомним, что коронавирус может поражать не только легкие,вызывая пневмонию, но так же приносить осложнения на другие органы, например,на сердце. Вирус, может размножаться в миокарде мышцы сердца. А может привнестипроблемы со свертываемостью крови, вследствие чего этого образуются тромбы,которые в конечном итоге могут привести к смерти.1 Июн 2020 в 9:57 PDTКак можно заметить, у вируса нет определенной зоны поражения.Каждое из осложнений индивидуально и почти невозможно предугадать, что оставитпосле себя инфекция. Нужно помнить, что коронавирус хоть и уходит, но еще неушел полностью, поэтому не стоит пренебрегать средствами индивидуальной защитыи протиранием рук антисептиком.