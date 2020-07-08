Перспективный хавбек футбольной сборной Германии и леверкузенского Байера Кай Хавертц намерен покинуть клуб в нынешнее межсезонье. Игроком интересуется лондонский Челси, который, впрочем, пока не подтвердил свои возможности по выплате отступных за футболиста в размере 100 млн евро.

Перспективный хавбек футбольной сборной Германии и леверкузенского "Байера" Кай Хавертц намерен покинуть клуб в нынешнее межсезонье. Игроком интересуется лондонский "Челси", который, впрочем, пока не подтвердил свои возможности по выплате отступных за футболиста в размере 100 млн евро.Как сообщает немецкое издание Bild, "аристократы" готовы выплатить 70 млн евро сразу, а остальную сумму в виде различных бонусов. "Байер" такая ситуация не устраивает, но в то же время, клуб не может удержать 21-летнего игрока, который сообщил руководству о своем желании сменить команду.При этом "Челси" ищет пути урегулирования вопроса о трансфере с немецкими партнерами, а некоторое время назад сообщалось, что лондонцы готовы платить Хавертцу 8 млн евро в год. В этом сезоне полузащитник провел за "Байер" 30 матчей в бундеслиге и забил 12 голов.