Всего на территории Владимирской области зафиксировано уже 4739 случаев заболевания

За прошедшие сутки на 8 июля во Владимирской области подтвердилось 45 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.7 новых случаев выявлено в Муроме;7 – в Вязниковском районе;6 – в Ковровском;5 – в Собинском;5 – во Владимире;3 – в Меленковском;2 – в Киржачском;2 – в Кольчугинском;1 – в Юрьев-Польском;1 – в Селивановском.Всего на территории Владимирской области зафиксировано уже 4739 случаев заболевания. 848 – во Владимире, 731 – в Гусь-Хрустальном, 565 – в Петушинском.