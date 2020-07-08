Законопроект о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму будет рассмотрен Государственной думой в приоритетном порядке. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что первое чтение может пройти уже 14 июля.

Законопроект о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму будет рассмотрен Государственной думой в приоритетном порядке.Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что первое чтение может пройти уже 14 июля. Он отметил, что поправки приводят законодательство в соответствие с новыми нормами Конституции. "Инициатива направлена на обеспечение безопасности, защиту и укрепление нашего суверенитета", – подчеркнул спикер.</ifr mozallowfullscreen webkitallowfullscreen allowfullscreen>Как сообщалось ранее, законопроект был внесен в Думу Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом. Экстремизмом признается нарушение территориальной целостности Российской Федерации, в том числе отчуждение части ее территории. При этом под понятие экстремистской деятельности не попадают делимитация, демаркация и редемаркация госграницы. Кроме того, призывы к отчуждению территорий будут караться штрафами до 300 тысяч рублей.Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашениннков пояснил, что ответственность за призывы к отчуждению территорий будет распространена только в рамках российской юрисдикции. Так он ответил на вопрос о том, затронут ли эти нормы высказывания за рубежом о возвращении Крыма в состав Украины. "Это наше законодательство, наша юрисдикция. Мы не можем на весь мир это распространять", – сказал Крашенинников. При этом он Крашениннков сказал, что призывы к нарушению территориальной целостности в первый раз будут наказываться штрафом по по КоАП, а второй раз, "когда человек делает это сознательно", уже будет применяться уголовная ответственность.В свою очередь Андрей Клишас сказал, что запрет отчуждения российских территорий теперь будет распространяться и на федеральные власти, это предусматривают поправки к Конституции. "Запрет отчуждения территорий предполагает недопустимость их передачи не только по инициативе самих территорий или проживающего на них населения, но также и по инициативе федеральной власти​​​", – сказал он.