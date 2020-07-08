Ряд важных решений. На онлайн-заседании депутаты ЗакСобрания внесли изменения в областной закон о транспортном налоге. Они начнут действовать с 1 января 2021 года. Началось всё с того, что

Ряд важных решений. На онлайн-заседании депутаты ЗакСобрания внесли изменения в областной закон о транспортном налоге. Они начнут действовать с 1 января 2021 года. Началось всё с того, что представители регионального МЧС просили пересмотреть налоговую ставку по маломерным судам и гидроциклам. Дело в том, что начиная с 2014 года, в области сняли с учёта более 5