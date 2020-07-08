08.07.2020

2020-07-08 16:30:03

Жара во Владимирской области способствует распространению коронавируса

Владимирская область в эпицентре летней жары. Те , кто еще недавно сидел на самоизоляции в своих домах и квартирах , сейчас ринулись гулять и купаться. Коронавирусные ограничения остались лишь на бумаге. И это вызывает серьезные опасения у врачей и сотрудников Роспотребнадзора.

У фонтана на театральной площади в любое время дня - аншлаг - вечером цветомузыка, утром- радуга. Дети, взрослые - никакую социальную дистанцию уже никто не соблюдает , защитных масок нет. Город отыгрывается за месяцы, проведенные в самоизоляции.

Юлия Бурныкова, жительница Владимира:

- Я считаю, что на природе, на свежем воздухе меньше вероятность того, что человек заболеет, Мы все сидели по домам. Поэтому то, что открыли фонтаны и дети гуляют и развлекаются, я думаю это замечательно.

Кристина Тума, жительница Владимира:

- Ну они не контактируют здесь друг с другом, они же не обнимаются , мы буквально на полчасика - и домой. Поспокойней так.

А это берег улыбышевского карьера - официально купальный сезон в регионе не открыт , но даже в будний день стихийный пляж переполнен. При этом коронавирус никуда не ушел , заявляют медики. В воде он может передаваться еще лучше , чем по воздуху. По рекомендации специалистов, водяная социальная дистанция должна составлять не полтора метра , а пять. Но кого это волнует?

Изабелла Ивкова, кандидат медицинских наук , врач кабинета медпрофилактики городской больницы №5 г. Владимира:

- В водоемах в наших , особенно сейчас, когда вода будет теплая , вирус очень прекрасно там будет размножаться. Вы туда пойдете купаться. Во-первых у вас слизистая половых органов - они не защищены - это тоже слизистая. Ну и плюс как ни купайся вода попадает на лицо. Особенно если активная молодежь, дети - ясно, что они не будут заходить в воду и стоять - и не дышать.

Единственный выход безопасно охладиться - самоизолироваться в собственном бассейне, пускай даже надувном. Но сейчас они уже в дефиците. В торговых центрах остались только бассейны крупноразмерные и дорогие.

- Хе-Хей! У нас лето! Бассейн! Жара! Природа!

На этой неделе суточные показатели заболеваемости коронавирусом во Владимирской области упали ниже пятидесяти заболевших в день. Но в региональном управлении Роспотребнадзора опасаются, что этот относительный успех может быть перечёркнут уже в течение ближайших недель. Жара вкупе с открытием летних веранд кафе и ресторанов может дать новый всплеск заболеваемости. Как показывает опыт других стран, высокие температуры КОВИД-19 не убивают .

Марина Колтунова, пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Владимирской области:

- На сегодняшний день таких доказательств лабораторных нет. там говорится о том, что температура воздуха должна быть больше пятидесяти градусов, поэтому говорить о том, что в жару мы менее подвержены распространению КОВИД не стоит на данный момент. Большое количество ультрафиолета может остановить большое количество энтеровирусных заболеваний, но опять же это все на стадии исследований.

Владимирские синоптики 8 июля может стать самым жарким в этом году, но рекорд начала июля , зафиксированный в 1938-ом году- тридцать шесть градусов побит все-равно не будет. завтра регион ожидает похолодание - до двадцати, двадцати двух градусов.

Никита Тарбеев, Андрей Синягин, Александр Чернышев, Вести Владимир.