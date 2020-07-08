8 июля – в День памяти святых Петра и Февронии – в России отмечается День семьи, любви и верности. Традиционно в этот день желает сочетаться браком больше пар, чем обычно. Аналитики сравнили средний чек свадебных покупок и рассказали, как он изменился по сравнению с июнем прошлого года.

8 июля – в День памяти святых Петра и Февронии – в России отмечается День семьи, любви и верности.Традиционно в этот день желает сочетаться браком больше пар, чем обычно.В этом году в отделах ЗАГС Москвы пройдет около 300 торжественных регистраций брака, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Она отметила, что День семьи, любви и верности – символический праздник для молодоженов, и поэтому многие пары стремятся заключить брак именно в этот день.Ракова добавила, что в этом году 8 июля выпало на среду, когда торжественные регистрации проходят только во Дворцах бракосочетания, но по многочисленным просьбам влюбленных церемонии состоятся во всех отделах ЗАГС Москвы.Молодоженам будут вручать тематические открытки и значки в виде ромашек – символа Дня семьи, любви и верности, а в некоторых учреждениях – букеты ромашек.Заммэра Москвы также рассказала, что с 8 июля возобновляется проведение церемоний чествования юбиляров супружеской жизни, передает "Интерфакс".Между тем, стало известно, что после выхода из режима самоизоляции, введенного из-за коронавируса, продажи свадебных платьев выросли более чем в три раза.Аналитики IT-компании "Платформа ОФД" (которая в день обрабатывает десятки миллионов кассовых чеков) сравнили средний чек и объемы продаж свадебных платьев, обручальных колец и шампанского в июне 2020-го с показателями июня прошлого и мая этого года.Согласно данным исследования, средний чек на свадебное платье составил 24 650 рублей, что на 15 процентов выше, чем в июне 2019-го, и на 5 процентов выше, чем в мае этого года.При этом число покупок оказалось ниже прошлогоднего уровня (на 37 процентов), но выше уровня мая 2020 года на 234 процента.Вырос и средний чек по свадебному букету: сейчас он составляет 1762 рубля.По шампанскому средний чек составил в июне составил 357 рублей, что на 1 процент ниже, чем в июне 2019-го, но на 4 процента выше, чем в мае этого года, передает ТАСС.Таким образом, отмечают аналитики, средний чек покупки традиционного свадебного набора товаров за год вырос на 11 процентов, а частота покупок свадебной атрибутики (без учета шампанского) снизилась в среднем на 42 процента.