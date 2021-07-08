На территории Владимирской области за прошедшие сутки 8 июля
лабораторно подтверждено 247 случаев заболевания новой коронавирусной
инфекцией.
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 8 июля лабораторно подтверждено 247 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
65 - во Владимире
30 - в Гусь-Хрустальном районе
21 - в Ковровском районе
20 - в Муромском районе
13 - в Вязниковском районе
11 - в Юрьев-Польском районе
11 - в Меленковском районе
10 - в Петушинском районе
9 - в Кольчугинском районе
9 - в Гороховецком районе
8 - в Суздальском районе
7 - в Александровском районе
7 - в Собинском районе
7 - в Камешковском районе
6 - в Судогодском районе
6 - в Киржачском районе
4 - в Селивановском районе
3 - в Радужном
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 38 044 случая заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).