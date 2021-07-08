На территории Владимирской области за прошедшие сутки 8 июля лабораторно подтверждено 247 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 8 июля лабораторно подтверждено 247 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.65 - во Владимире30 - в Гусь-Хрустальном районе21 - в Ковровском районе20 - в Муромском районе13 - в Вязниковском районе11 - в Юрьев-Польском районе11 - в Меленковском районе10 - в Петушинском районе9 - в Кольчугинском районе9 - в Гороховецком районе8 - в Суздальском районе7 - в Александровском районе7 - в Собинском районе7 - в Камешковском районе6 - в Судогодском районе6 - в Киржачском районе4 - в Селивановском районе3 - в РадужномВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 38 044 случая заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).