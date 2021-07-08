Известный российский актёр Игорь Верник был госпитализирован в больницу. По данным журналистов, у него возникли проблемы с сердцем. СМИ сообщают, что в медучреждении ему проведут ..

Известный российский актёр Игорь Верник был госпитализирован в больницу. По данным журналистов, у него возникли проблемы с сердцем.СМИ сообщают, что в медучреждении ему проведут рентгенологическое исследование сосудов сердца. По результатам анализов актёру назначат дальнейшее лечение. Подробности состояния звезды в настоящее время не сообщаются, передаёт