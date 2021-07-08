Биологи Владимирского Государственного Университета проводят во Владимире новый научный проект. Исследователи намерены определить, как сильно крупные города влияют на процесс глобального потепления. За ходом их изысканий наблюдал Никита Тарбеев.

Биологи Владимирского Государственного Университета проводят во Владимире новый научный проект. Исследователи намерены определить, как сильно крупные города влияют на процесс глобального потепления. За ходом их изысканий наблюдал Никита Тарбеев.Вот уже несколько дней Иван Курочкин, сотрудник кафедры биологии и экологии ВЛгУ путешествует по Владимиру, оставляя за собой вот такие ямки - следы от газоанализатора.- Подставим, чтобы она плотно перекрывала со всех сторон почву. И ставим на нее уже камеру прибора...Прибор определяет количество углекислого газа, которое выделяет почва, а также влажность и температуру грунта. Эмиссия - это естественный процесс, но в разных точках города показатели отличаются. Теоретически, чем сильнее загрязнён грунт, тем больше углерода...Иван Курочкин, сотрудник кафедры биологии и экологии ВлГУ:- Здесь достаточно хороший показатель - средний для территории города. Влажность - около тридцати процентов, температура почвы тоже нормальная. Потом мы будем это все анализировать, сопоставлять, что от чего зависит - и наличие, например, автодороги будет как-то влиять, может быть, наличие жилого массива.Овраг у Дворца творчества юных - здесь жилых массивов и дорог в непосредственной близости нет, но чем ближе к пруду, тем углекислого газа всё больше и больше.Иван Курочкин, сотрудник кафедры биологии и экологии ВлГУ:- Прослеживается достаточно четкая зависимость от влажности почвы - чем влажнее почва, тем сильнее вот эта эмиссия. Здесь почему выбран такой участок - здесь достаточно большой перепад высот - я начинал вот оттуда сверху, с самого дворца, постепенно опускался вниз: влажность увеличивается по мере приближения к водоему и, соответственно, эмиссия СО растет.Увеличение в атмосфере планеты содержания СО2 - основная причина парникового эффекта. Углекислый газ в окружающую среду выбрасывают не только автомобили и заводы, но и, в принципе, все живое на земле. Насколько силён вклад человека в глобальное потепление, а в данном случае жителей Владимира - это и должно показать исследование. Ранее такими изысканиями на территории городов тридцать третьего региона никто не занимался. В этом году в России стартовал пилотный проект - пять регионов стали так называемыми "карбоновыми полигонами", на которых ученые попытаются отследить зарождение и движение основных парниковых газов. Владимирская область в список не попала, но исследования наших биологов могут помочь коллегам.Татьяна Трифонова, завкафедрой биологии и экологии ВлГУ, заслуженный деятель науки РФ:- Наши исследования направлены на то, чтобы понять, как ведут себя парниковые газы на нашей земле. Климат меняется, по-видимому есть естественные причины, а есть и искусственные причины - в частности, изменения состава нашей атмосферы.Глобальная задача - восстановить природный баланс, потому что с каждым годом проблема парникового эффекта будет стоять всё острее и острее.Владимирские биологи намерены сделать в городе и его окрестностях не менее сотни проб, причем в разное время года. Итогом должна стать специальная карта, показывающая закономерности в распределении участков, наиболее активно выделяющих углекислый газ.Никита Тарбеев, Илья Хлудов. “Вести-Владимир”.