Похоже, что власти Украины смирились с бесповоротной утратой Крыма. Более того, руководство Незалежной внезапно возложило вину на себя.

Похоже, что власти Украины смирились с бесповоротной утратой Крыма. Более того, руководство Незалежной внезапно возложило вину на себя.Украина сама отказалась от Крыма задолго до его вхождения в состав России в 2014 году. Такое заявление сделал экс-заместитель министра иностранных дел страны Александр Чалый.По словам Чалого, Киев пытался закрепить статус полуострова и самого государства в рамках Будапештского меморандума 1994 года. Этот документ был подписан представителями России, Украины Великобритании и США после присоединения Украины в Договору о нераспространении ядерного оружия. Дипломат подчеркнул, что Незалежная сама "отошла" от этого соглашения.Александр Чалый также признал вину Украины в разрыве договора с Россией об условиях пребывания российского Черноморского флота в границах Украины. Политик пояснил, что Киев проигнорировал одно из положений соглашения, в соответствии с которым стороны обязывались не вступать в противоборствующие союзы, сообщает портал Life.ru.Однако бывший замглавы МИД также обвинил зарубежных лидеров в том, что они отказывались признавать принадлежность Крыма Украине. В заключение он добавил, что в случае настоящей войны с Россией за Киев так же никто не вступится. По мнению дипломата, иностранные партнёры и сейчас готовы оказывать Незалежной только финансовую и дипломатическую помощь.