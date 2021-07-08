Ядерная медицина на страже здоровья онкопациента. Во Владимире с конца июня этого года работает Центр ядерной медицины ПЭТ-Технолоджи, специализация которого - проведение исследований методом ПЭТ/КТ для онкопациентов. Центр сможет принимать более 7000 человек в год. Подробности у Александра Сыпченко

Ядерная медицина на страже здоровья онкопациента. Во Владимире с конца июня этого года работает Центр ядерной медицины "ПЭТ-Технолоджи", специализация которого - проведение исследований методом ПЭТ/КТ для онкопациентов. Центр сможет принимать более 7000 человек в год. Подробности у Александра СыпченкоЭтот уникальный метод диагностики сочетает возможности позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии. Он позволяет оценить структуру и функциональные особенности опухоли на молекулярном уровне.Алексей Богатырев, главный врач центра ядерной медицины "ПЭТ-Технолоджи" во Владимире:- Теперь пациенты Владимирской области смогут получать такой современный метод диагностики, как ПЭТ/КТ и им не требуется посещать для этого другие центры в регионах.С помощью ПЭТ/КТ можно получить важнейшую для врача и пациента информацию: размер опухоли и оценку степени ее прорастания в соседние органы и ткани, наличие и локализацию всех метастазов, и что самое важное - метод позволяет изучить активность опухолевых клеток и ее изменение под воздействием лечения. По статистике, в результате исследования в 30% случаев врачи изменяют назначенное ранее лечение.Алексей Богатырев, главный врач центра ядерной медицины "ПЭТ-Технолоджи" во Владимире:- При этом методе вводятся молекулы глюкозы, помеченные специальным изотопом, они накапливаются в патологических тканях и тем самым дают излучение в этих тканях. Получается визуальная картинка со злокачественными образованиями и с различными очагами.Получить услугу по методу ПЭТ/КТ для диагностики онкозаболеваний можно по полису ОМС и направлению от лечащего врача по форме 057/У. Записаться на исследование можно по телефону круглосуточной бесплатной информационно-справочной службы 8-800-70-70-300 и на сайте PET-NET.RU. И медлить здесь нельзя, советуют специалисты. Полноценная и своевременная информация об опухолевом процессе - это возможность для врача и пациента взять заболевание под контроль.Александр Сыпченко, Андрей Синягин. «Вести-Владимир».