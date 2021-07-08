РФС занимается поиском нового тренера для сборной России по футболу.

РФС занимается поиском нового тренера для сборной России по футболу.Российский футбольный союз (РФС) расторг контракт с главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым и уже ищет нового тренера команды. Об этом сообщается на официальном сайте РФС.По словам президента РФС Александра Дюкова, организация приняла совместное решение о расторжении контракта с 57-летним тренером.Ранее сообщалось, что в РФС хотят прекратить сотрудничество со Станиславом Черчесовым после того, как будет достигнута договоренность с одним из тренеров на замену."Российский футбольный союз начнет поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года", – говорится в сообщении организации.Среди кандидатов предлагались наставник Германии Йоахим Лев, главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович и Штефан Кунтц, сотрудничающий с немецкой молодежкой.Напомним, Станислав Черчесов тренировал российских футболистов с 2016 года. Под его предводительством сборная России прошла в четвертьфинал на домашнем чемпионате мира в 2018 году. В этом году показатели наших футболистов резко снизились. На чемпионате Европы наша сборная не прошли групповой этап, заняв последнее место в квартете B.