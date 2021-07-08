Корень валерианы и ашвагандха являются самыми полезными средствами для улучшения сна. Таким мнением поделилась диетолог Лиза Московиц в интервью одному из зарубежных изданий. Московиц ..

Корень валерианы и ашвагандха являются самыми полезными средствами для улучшения сна. Таким мнением поделилась диетолог Лиза Московиц в интервью одному из зарубежных изданий.Московиц отметила, что эти два вещества не только помогают повысить качество и глубина сна, но также обладают успокаивающим, расслабляющим и снотворным эффектом. Их следует принимать незадолго до того, как лечь в кровать. Специалист обратила внимание, что корень валерианы и ашвагандху использовали в Европе на протяжении многих веков, сообщает телеканал "".