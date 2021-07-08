Стоимость российских вин может существенно возрасти уже в следующем году. Таким прогнозом поделилась аналитик группы корпоративных рейтингов НКР Лия Баймухаметова. По словам ..

Стоимость российских вин может существенно возрасти уже в следующем году. Таким прогнозом поделилась аналитик группы корпоративных рейтингов НКР Лия Баймухаметова.По словам Баймухаметовой, в 2021-2022 годах цены на отечественные вина могут подскочить на целых 15-20%. Однако речь идёт лишь об оптовых ценах. Эксперт считает, что для конечного покупателя цена вырастет на 10%, но даже такое подорожание можно назвать значительным. Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович согласился с мнением аналитика, добавив, что причиной роста цен является, среди прочего, – подорожание винограда, передаёт