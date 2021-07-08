Местный житель нашел семена конопли и посадил их у себя в теплице.
Следственным отделом ОМВД России по Собинскому району возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере)
Предварительно установлено, что в середине июня текущего года фигурант нашел несколько семян конопли и посадил их у себя в теплице.
При осмотре земельного участка сотрудники полиции изъяли наркосодержащие части растений, общая масса которых составила 314,14 грамма.
По словам фигуранта, растения он хранил для личного потребления.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.
Санкцией инкриминируемой обвиняемому статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
УНК УМВД России по Владимирской области напоминает: любой гражданин может сообщить об известных ему фактах незаконного оборота наркотиков:
по «телефону доверия» Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Владимирской области – (4922) 52-72-13 (бесплатно, круглосуточно)
по телефону дежурной части УМВД России по Владимирской области – (4922) 45-18-81
по телефонам дежурных частей территориальных отделов УМВД России по Владимирской области