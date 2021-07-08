Местный житель нашел семена конопли и посадил их у себя в теплице.

Следственным отделом ОМВД России по Собинскому району возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере)Предварительно установлено, что в середине июня текущего года фигурант нашел несколько семян конопли и посадил их у себя в теплице.При осмотре земельного участка сотрудники полиции изъяли наркосодержащие части растений, общая масса которых составила 314,14 грамма.По словам фигуранта, растения он хранил для личного потребления.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.Санкцией инкриминируемой обвиняемому статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.УНК УМВД России по Владимирской области напоминает: любой гражданин может сообщить об известных ему фактах незаконного оборота наркотиков:по «телефону доверия» Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Владимирской области – (4922) 52-72-13 (бесплатно, круглосуточно)по телефону дежурной части УМВД России по Владимирской области – (4922) 45-18-81по телефонам дежурных частей территориальных отделов УМВД России по Владимирской области