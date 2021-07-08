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<a href="https://33live.ru/novosti/08-07-2021-glava-mid-ukrainy-zayavil-ob-otkaze-strany-ot-kryma-my-vinovaty-.html" target="_blank">Глава МИД Украины заявил об отказе страны от Крыма: Мы виноваты </a> - Похоже, что власти Украины смирились с бесповоротной утратой Крыма. Более того, руководство Незалежной внезапно возложило вину на себя.