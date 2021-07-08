В результате личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли 60 полиэтиленовых свертков, обмотанных зеленой изолентой, с порошкообразным веществом внутри...

Сотрудниками 2-го Отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве задержаны водитель и пассажирка иномарки по подозрению в незаконном сбыте и хранении наркотиков.Во время несения службы в районе Проектируемого проезда 661 сотрудниками ГИБДД был остановлен автомобиль «Фольксваген». При проверке документов у водителя иномарки инспекторы обратили внимание на пассажирку, которая заметно нервничала, ее поведение не соответствовало складывающейся обстановке. У полицейских появились подозрения, что при ней могут находиться запрещенные вещества или предметы.На место была вызвана следственно-оперативная группа. В результате личного досмотра граждан в принадлежащей женщине сумке обнаружено 60 полиэтиленовых свертков, обмотанных зеленой изолентой, с порошкообразным веществом внутри.Согласно результатам проведенного исследования установлено, что материал в двух свертках содержит в своем составе наркотическое средство – мефедрон, общей массой более 4 граммов.Следствием установлено, что наркотик 33-летней пассажирке незаконно сбыл 30-летний водитель автомобиля «Фольксваген».Следственным отделом ОМВД России по району Южное Бутово г. Москвы в отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ, в отношении мужчины – уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 УК РФ. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81