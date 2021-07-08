Владимир Сипягин проинспектировал ход работ.

В 2021 году на ремонт дорог и тротуаров Гусь-Хрустальному выделили более 100 млн рублей. На эти деньги заасфальтируют около девяти километров проезжей части и пешеходных дорожек.«Основной упор мы решили сделать на тротуары», – отметил глава города Алексей Соколов.Накануне губернатор посетил город, чтобы проинспектировать ход работ. На 8 июля отремонтированы тротуары на улицах Калинина, Интернациональной, Мира, проспекте 50 лет Советской Власти, а также зона от «Вечного огня» до остановки магазина «Юбилейный».Приведены в порядок дороги на улицах Пресненской, Красноармейской, Вокзальной, 2-ой Народной и Мира, на Теплицком проспекте и 50 лет Советской власти, три участка на улице Интернациональной, по два – на улице Калинина и на улице Главной, один - на улице Садовой в посёлке Гусевский.