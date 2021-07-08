Об отставке подследственного Романа Годунина 8 июля начали сообщать анонимные телеграм-каналы. Сообщается, что 8 июля – последний рабочий день вице-губернатора. Официального
<a href="https://33live.ru/novosti/08-07-2021-istochnik-podsledstvennogo-romana-godunina-uvolili-s-dolzhnosti-vice-gubernatora-vladimirskoj-oblasti.html" target="_blank">Источник: подследственного Романа Годунина уволили с должности вице-губернатора Владимирской области</a> - Об отставке подследственного Романа Годунина 8 июля начали сообщать анонимные телеграм-каналы. Сообщается, что 8 июля – последний рабочий день вице-губернатора. Официального
[url=https://33live.ru/novosti/08-07-2021-istochnik-podsledstvennogo-romana-godunina-uvolili-s-dolzhnosti-vice-gubernatora-vladimirskoj-oblasti.html]Источник: подследственного Романа Годунина уволили с должности вице-губернатора Владимирской области[/url] - Об отставке подследственного Романа Годунина 8 июля начали сообщать анонимные телеграм-каналы. Сообщается, что 8 июля – последний рабочий день вице-губернатора. Официального