Об отставке подследственного Романа Годунина 8 июля начали сообщать анонимные телеграм-каналы. Сообщается, что 8 июля – последний рабочий день вице-губернатора. Официального

Об отставке подследственного Романа Годунина 8 июля начали сообщать анонимные телеграм-каналы. Сообщается, что 8 июля – последний рабочий день вице-губернатора. Официального подтверждения этой информации пока не было. Новость дополняется.