Во Владимире дети решили побаловаться с огнем и чуть не спалили здание рядом со школой в Добром. Пожар произошел еще 6 июля, но, по всей видимости, дознаватели МЧС установили его причину

Во Владимире дети решили побаловаться с огнем и чуть не спалили здание рядом со школой в Добром. Пожар произошел еще 6 июля, но, по всей видимости, дознаватели МЧС установили его причину только сейчас. Возгорание было небольшим – в неэксплуатируемом здании тира на территории школы загорелся мусор. Площадь пожара всего 2 квадратных метра, его ликвидировали огнеборцы.