С 12 июля заведения общепита, салоны красоты, ночные клубы, сауны, фитнесс-центры и другие предприятия сферы услуг можно будет посещать только при наличии сертификата о вакцинации от ..

С 12 июля заведения общепита, салоны красоты, ночные клубы, сауны, фитнесс-центры и другие предприятия сферы услуг можно будет посещать только при наличии сертификата о вакцинации от коронавируса или ПЦР-теста. Его результаты действительны в течение 72 часов. Об этом сообщил вице-губернатор Владимирской области Александр Ремига.Указ готов, но пока не опубликован.Для гостиниц и отелей региона эти же ограничения вводят с 15 июля.Чиновники рассмотрят вопросы поддержки бизнеса в виде предоставления кредитов под 1%, снижение аренды на госимущество, сохранение налога на имущество в размере 0,1%, субсидирование части зарплаты персонала. Конкретизировать меры поддержки власти обещают к концу следующей недели.Между тем, в июне Белый дом обещал предприятиям, которые вакцинируют 60% сотрудников, гарантировать бесперебойную работу. Однако, с учётом того, что в регионе привито около 150 тысяч человек из 1,3 млн населения, то путём нехитрых подсчётов можно понять, что заведения вынуждены будут закрываться. При этом в очереди на иммунизацию стоят тысячи людей.Как пояснили владимирские предприниматели, сегодня в одном из пунктов вакцинации, расположенном в общественном месте, на прививку записались 70 человек, на которых выдано 30 доз препарата. На госуслугах ситуация не лучше. Очередь выстроилась на месяц вперёд.Получается, что необходимого количества вакцины нет, но в ресторан человек должен идти с сертификатом вакцинации.Сегодня рестораторы и отельеры Владимирской области встретились для выработки общей позиции. В 16:00 в администрации Владимирской области они встретятся с руководством региона.«Если нас не услышат, мы готовы выйти к Белому дому», - заявил один из предпринимателей.Материал о намерениях бизнеса придать широкий резонанс проблеме и заставить власти услышать их чаяния выйдет на сайте «33Live.Ru» сегодня вечером. Следите за нашими публикациями.