И мужчины, и женщины изменяют из-за неудовлетворённых в отношениях потребностей. Однако между ними есть отличия, считает психотерапевт, сексолог Татьяна Гринева. Гринева развеяла миф о ..

И мужчины, и женщины изменяют из-за неудовлетворённых в отношениях потребностей. Однако между ними есть отличия, считает психотерапевт, сексолог Татьяна Гринева.Гринева развеяла миф о том, что люди заводят любовников из-за изменений во внешности партнёра. Специалист уверена, что в таких случаях ими движут глубокие чувства и эмоции. Однако в случае с мужчинами измены чаще происходят по причине дискомфорта в паре, женщины же проявляют неверность из чувства обиды на партнёра, сообщает