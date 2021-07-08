Сегодня во Владимире съемочная группа телеканала «Живая планета» ВГКРК (ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания») работает над очередной серией цикла документальных программ «Дикая ягода».

Сегодня во Владимире съемочная группа телеканала «Живая планета» ВГКРК («Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания») работает над очередной серией цикла документальных программ «Дикая ягода».Как сообщил руководитель съемочной группы, журналист Владимир Ершов, этот ботанический трэвел в основном рассказывает о местах произрастания диких плодов и ягод, целебных трав, деревьев и кустарников. Однако в областном центре значительная часть сюжета посвящена одному из символов нашего города - знаменитой владимирской вишне, сообщила пресс-служба администрации г. Владимира.Съемки начались с посещения Владимирского муниципального центрального рынка на ул. Батурина. Здесь телевизионщики пообщались с работниками и арендаторами рынка, которые реализуют собранные в садах и лесу ягоды: вишню, чернику, малину, землянику, крыжовник, смородину. Ведущий программы Дмитрий Тихомиров на время перевоплотился в «сборщика ягоды», который хочет продать ее на рынке.Ведущий ветеринарный врач Елена Пряхина рассказала и показала журналистам, как осуществляется контроль за качеством продаваемой на рынке продукции. Журналисты убедились — качество продаваемых на центральном рынке Владимира находится на постоянном контроле специалистов, и покупатели могут быть абсолютно спокойны.Елена Пряхина замерила уровень радиации ягоды, находившейся в лукошке Дмитрия Тихомирова. Санитарные показатели черники были в норме, и ведущему программы разрешили встать за прилавок и сняться на камеру в образе продавца ягоды.Следующей точкой съемки стал Патриарший сад. Здесь методист муниципального автономного учреждения дополнительного образования Владимира. «Станция юных натуралистов «Патриарший сад» Валентина Блинова провела для съемочной группы информативную и яркую экскурсию. Валентина Блинова рассказала московским журналистам об истории появления владимирской вишни, которое связано с именами князей Юрия Долгорукого и его сына Андрея Боголюбского. Владимирская вишня долгие века поставлялась на княжеские и царские столы - она считается самой сладкой и ароматной в центральной части России. Сегодня владимирская вишня - один из узнаваемых туристических брендов нашего города, ей посвящаются праздники, фестивали, гастротуры.Высокие вкусовые качества владимирской вишни журналисты телеканала «Живая планета» сами смогли оценить в кафе «Блинчики», отведав представленное там «вишневое меню»: блинчики с вареньем, компоты и морсы.Ожидается, что снятая во Владимире серия документальной программы выйдет в эфир осенью этого года.