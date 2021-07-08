Мобильные прививочные пункты доставляют вакцину в города и отдаленные территории Владимирской области. В Меленковском районе пункт работает еженедельно. Даже по выходным. Пользуется ли он спросом? Любовь Истратова продолжит.

Мобильные прививочные пункты доставляют вакцину в города и отдаленные территории Владимирской области. В Меленковском районе пункт работает еженедельно. Даже по выходным. Пользуется ли он спросом? Любовь Истратова продолжит.Каждое воскресенье перед мобильным пунктом вакцинации в Меленках - очередь. Кроме местных, здесь соседи по району, области и даже москвичи. Территориальной привязки у пункта нет. Вакцина доступна бесплатно и без записи, если нет противопоказаний и есть СНИЛС. Врач проводит осмотр, заполняет с пациентом документы, анкету - их можно подготовить заранее, скачав образцы на сайтах медорганизаций - и вводит препарат.- Три дня париться нельзя, выпивать три дня нельзя. Если какое-то уплотнение, покраснение, йодовую сеточку, если температура, недомогание и боли – парацетамол.За вторым компонентом привитый должен вернуться через 3 недели. В последней привезенной в меленковскую поликлинику партии - 600 доз. Немало, учитывая что за 5 дней работы мобильного пункта привилось чуть больше 70 человек. В последние две недели, рассказывает врач-терапевт Елена Пронина, спрос увеличился. У привитых пациентов - никаких осложнений.Елена Пронина, врач-терапевт, заведующая поликлиникой:- Температура, в основном, у нас идет если только небольшая, 37-38, назначаем парацетамол, жаропонижающее. Если длительность более трех дней, то надо посетить врача-терапевта.- Стоит ли пугаться температуры высокой?- Нет. Если все хорошо, то организм сам справится. Мы здесь смотрим, чтобы не было больных, чтобы они приходили к нам уже осознанно, не болевшие в настоящий момент, чтобы не было острых каких-то у них заболеваний и обострения хронических заболеваний, кто на учете состоит.В основном, температура появляется у молодых, потому что организм быстро реагирует, это ответ хороший на вакцину.- Я уже привилась. Привела сюда дочку. Мы привились практически всем отделом, чтобы минимум 70 процентов у нас было для коллективного иммунитета.График работы мобильных пунктов можно узнать в городских больницах. Записаться на прививку можно также через регистратуру в поликлиниках, по единому номеру 122 и через портал Госуслуг.Любовь Истратова, Александр Чунаев. "Вести-Владимир".