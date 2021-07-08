Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 выявлен у 38 044 человек.

Во Владимирской области на 8 июля подтверждено 247 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 65 горожан. Ещё 30 жителей подхватили опасную инфекцию в Гусь-Хрустальном, 21 - в Ковровском, 20 - в Муромском, 13 - в Вязниковском районах. По 11 человек заболели в Юрьев-Польском и Меленковском, 10 - в Петушинском, по 9 - в Гороховецком и Кольчугинском районах. Восемь инфицированных выявлено в Суздальском, по 7 - в Собинском, Камешковском и Александровском, по 6 - в Киржачском и Судогодском районах. Четыре пациента с ковидом прибавилось в Селивановском районе, 3 - в Радужном.Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 выявлен у 38 044 человек. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 8820 случаев во Владимире, 4560 - в Гусь-Хрустальном районе, 4184 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.