Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что для него стало честью предложение президента Владимира Путина войти в федеральный список Единой России на выборах в Госдуму.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что для него стало честью предложение президента Владимира Путина войти в федеральный список "Единой России" на выборах в Госдуму."Я получил предложение вместе с другими членами этой пятерки, предложение, которое было сделано президентом Путиным на съезде "Единой России". Я счел это предложение, прозвучавшее из уст президента, честью для меня", – сказал глава внешнеполитического ведомства в ходе своего выступления в Дальневосточном федеральном университете.По его словам, министерства тесно взаимодействует с думскими партиями, участвует в слушаниях, пленарных заседаниях, в работе парламентских комитетов."Единая Россия" играет важнейшую роль в формировании российской внешней политики, ратификации соглашений между главами государств и министрами, отметил Лавров. Руководитель ведомства рассказал, что консультировал партию по работе над конституционными поправками, которые касались внешнеполитической повестки.Владимир Путин на съезде "Единой России" 19 июня предложил включить в первую пятерку общефедерального списка министра обороны Сергея Шойгу, главу МИД Сергея Лаврова, главврача московской Коммунарки Дениса Проценко, сопредседателя центрального штаба ОНФ Елену Шмелеву и детского омбудсмена Анну Кузнецову.Президент 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму на 19 сентября. Голосование пройдет в течение трех дней. Одновременно с этим состоятся региональные и муниципальные кампании.