Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у республика не хочет воевать, но может ответить на недружественные действия.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у республика не хочет воевать, но может ответить на недружественные действия.Президент Белоруссии Александр Лукашенко, как и любой здравомыслящий человек, опасается войны. Политик благодарен всем силовым ведомствам республики, которые защищают ее от хаоса. В четверг, 8 июля, на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава белорусский лидер отметил, что в прошлом году национальная система безопасности выдержала испытание.Также Лукашенко заявил, что современные войны не начинаются с агрессии извне. Как правило, конфликт возникает из-за хаоса, который происходит внутри страны. Такая ситуация, по словам президента Белоруссии, становится предлогом для ввода иностранных войск.Помимо этого, Александр Григорьевич заявил о разрушении архитектуры международной безопасности. "А если прямо сказать, ее уже не существует", – считает глава государства. По его мнению, мировые площадки, которые должны поддерживать мир на планете, деградировали.Вместе с тем Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия готова к честному и равноправному диалогу и сотрудничеству с любым государством. "Мы не хотим воевать. Но мы не встанем на колени", – сказал политик. Стране есть чем ответить Западу, который "играет мускулами", пригрозил глава государства.