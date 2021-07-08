В этот светлый праздник Архиповы желают всем семьям чаще проводить время в кругу своих близких и родных, стойко преодолевать жизненные мелкие неурядицы и поддерживать друг друга...
Архиповы сегодня – это дружная и большая семья. Прошло 13 лет с того момента, как в подразделение 1 отдела полиции УВД на Московском метрополитене на должность полицейского пришла служить Оксана. Так они и познакомились, на службе. Юрий стал не только полицейским - наставником для симпатичного молодого стажера, но и другом, защитой и опорой, а спустя два года и крепким семейным тылом. С тех самых пор желание защищать и оберегать хрупкую Оксану у Юрия осталось навсегда. Сегодня в этой прекрасной счастливой семье подрастает уже трое «серьезных мужчин». Самому младшему не так давно исполнился один годик. Он окружен не только любовью и заботой своих родителей, но и находится под зорким присмотром своих старших братьев Олега и Александра. Малыш старается во всем им подражать.
Дружная семья часто ездит на соревнования к 10-летнему Александру, который всерьез увлечен современным танцевальным направлением – брейк –данс.
У семьи много увлечений и хобби, но Оксана и Юрий выделяют одно – по вечерам, когда все собираются дома за большим круглым столом, они дружно придумывают новые рецепты различной выпечки, а после за чашечкой чая делятся новостями. По словам Оксаны, ничто так не объединяет, как такие теплые уютные вечера дружной, счастливой семьей.
В этот светлый праздник Архиповы желают всем семьям чаще проводить время в кругу своих близких и родных, стойко преодолевать жизненные мелкие неурядицы и поддерживать друг друга на протяжении всего жизненного пути, согревая душевным теплом.
Пресс-служба УВД на Московском метрополитене
(495) 628-31-18