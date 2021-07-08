В этот светлый праздник Архиповы желают всем семьям чаще проводить время в кругу своих близких и родных, стойко преодолевать жизненные мелкие неурядицы и поддерживать друг друга...

Архиповы сегодня – это дружная и большая семья. Прошло 13 лет с того момента, как в подразделение 1 отдела полиции УВД на Московском метрополитене на должность полицейского пришла служить Оксана. Так они и познакомились, на службе. Юрий стал не только полицейским - наставником для симпатичного молодого стажера, но и другом, защитой и опорой, а спустя два года и крепким семейным тылом. С тех самых пор желание защищать и оберегать хрупкую Оксану у Юрия осталось навсегда. Сегодня в этой прекрасной счастливой семье подрастает уже трое «серьезных мужчин». Самому младшему не так давно исполнился один годик. Он окружен не только любовью и заботой своих родителей, но и находится под зорким присмотром своих старших братьев Олега и Александра. Малыш старается во всем им подражать.Дружная семья часто ездит на соревнования к 10-летнему Александру, который всерьез увлечен современным танцевальным направлением – брейк –данс.У семьи много увлечений и хобби, но Оксана и Юрий выделяют одно – по вечерам, когда все собираются дома за большим круглым столом, они дружно придумывают новые рецепты различной выпечки, а после за чашечкой чая делятся новостями. По словам Оксаны, ничто так не объединяет, как такие теплые уютные вечера дружной, счастливой семьей.В этот светлый праздник Архиповы желают всем семьям чаще проводить время в кругу своих близких и родных, стойко преодолевать жизненные мелкие неурядицы и поддерживать друг друга на протяжении всего жизненного пути, согревая душевным теплом.Пресс-служба УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18