Главы центральных субъектов России возглавили рейтинг самых популярных в медиапространстве губернаторов. Его составили специалисты Медиалогии. Первое место занял мэр Москвы Сергей ..

Главы центральных субъектов России возглавили рейтинг самых популярных в медиапространстве губернаторов. Его составили специалисты "Медиалогии".Первое место занял мэр Москвы Сергей Собянин, которого упомянули в СМИ и интернете 79 757 раз. На второй строчке находится губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов с результатом 17 578 сообщений. Тройку лидеров замыкаетгубернатор Московской области Андрей Воробьёв с результатом 36 327 упоминаний, передаёт "".