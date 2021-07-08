В День любви, семьи и верности вице-спикер ЗакСобрания Роман Кавинов встретился с лидерами областных НКО. Обсуждали наиболее удачные проекты по «семейному» направлению, анализировали

В День любви, семьи и верности вице-спикер ЗакСобрания Роман Кавинов встретился с лидерами областных НКО. Обсуждали наиболее удачные проекты по «семейному» направлению, анализировали существующие проблемы, выдвигали предложения. Из 1 700 НКО в нашей области порядка 200-от специализируются на вопросах защиты материнства и детства. Направления – самые разные: от просветительских программ до финансовой помощи и предоставления