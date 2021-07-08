Общественники вместе с сотрудниками полиции активно используют ресурсы региональных СМИ для профилактической работы с населением.

Члены Общественного совета при УМВД России по Владимирской области в ходе решения задач, возложенных на общественные советы по информированию граждан о деятельности органов внутренних дел, принимают активное участие в профилактических мероприятиях¸ проводимых сотрудниками полиции в рамках «Десятилетия детства».Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию в регионе, общественники стараются шире использовать возможности региональных СМИ для донесения до населения важной информации, особенно профилактического характера. Темой очередного «прямого эфира» на одном из региональных ТВ стала проблема обеспечения безопасности детей в каникулярное время.Руководитель подразделения по делам несовершеннолетних регионального УМВД Елена Абрамова и член Общественного совета при УМВД России по Владимирской области Светлана Мангушева довели до зрителей статистику по происшествиям с детьми, рассмотрели основные причины и возможные варианты решения существующих проблем. Также спикеры ответили на вопросы, поступившие от зрителей во время «прямого эфира».Светлана Мангушева рассказала о мероприятиях, проводимых общественниками вместе с правоохранителями в рамках акции «Каникулы с общественным советом», и обратилась с призывом к взрослым предпринять все меры для обеспечения безопасности детей.