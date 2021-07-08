При личном досмотре у задержанного обнаружено и изъято 6 свертков с порошкообразным веществом...

Сотрудники ОНК УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с УУП МО МВД России «Щербинский» задержали подозреваемого в покушении на сбыт более 755 граммов психотропного вещества – амфетамина.В результате проверки оперативной информации сотрудники полиции на Пушкинской улице в городе Щербинка задержали 33-летнего жителя столицы по подозрению в незаконном обороте запрещенных веществ.При личном досмотре у задержанного обнаружено и изъято 6 свертков с порошкообразным веществом. Согласно справке об исследовании изъятое содержит в своем составе психотропное вещество – амфетамин, общей массой более 228 граммов.В ходе последующего обыска по адресу места проживания подозреваемого обнаружено и изъято еще 11 свертков с аналогичным веществом, массой более 527 граммов, которое согласно проведенному исследованию также содержит амфетамин.Общий вес изъятого психотропного вещества составил более 755 граммов.Есть основания полагать, что вышеуказанное вещество злоумышленник хранил с целью последующего сбыта.Следователем МО МВД России «Щербинский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и частью 5 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ТиНАО(926) 941-46-57