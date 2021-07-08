08 июля по всей России отмечается День семьи, любви и верности. Праздник, напоминающий нам о самом главном – семейных ценностях...

08 июля по всей России отмечается День семьи, любви и верности. Праздник, напоминающий нам о самом главном – семейных ценностях, поддержке и заботе близких и дорогих людей. В истории УВД на Московском метрополитене немало династий и семей, которые многие годы идут рука об руку, но есть и те, кто встретил свою половинку и счастье на службе.Алеся Косик и Григорий Кирьяшин познакомились около года назад. Он полицейский патрульно-постовой службы 8 отдела полиции УВД на Московском Метрополитене, она инспектор службы в том же отделе полиции. Тогда молодые люди и не предполагали, что повседневная инспекторская проверка приведет их к свадьбе и счастливому будущему.Старший сержант полиции Григорий Кирьяшин осуществлял службу по охране общественного порядка на станции «Тульская» Серпуховско - Тимирязевской линии столичного метрополитена, когда капитан полиции Алеся Косик приехала с инспекторской проверкой несения нарядами службы. Молодой человек сразу обратил внимание на красивую брюнетку и был очарован ей. Алеся тоже отметила мужественного полицейского, по ее словам, уже тогда между ними пролетела «маленькая искра». Они стали общаться, обсуждали вопросы службы. Спустя некоторое время Григорий осмелился пригласить девушку на свидание, она согласилась и с тех пор они уже не расставались. Вскоре пара приняла решение быть вместе и узаконить свои отношения. Доверие, поддержка и взаимопонимание, на этих важных ценностях молодые полицейские строят свои отношения и желают всем в день замечательного семейного праздника вместе идти по жизни, а своим коллегам и по службе.Пресс-служба УВД на Московском метрополитене