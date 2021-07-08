Об отставке подследственного Романа Годунина 8 июля начали сообщать анонимные телеграм-каналы. Сообщается, что 8 июля – последний рабочий день вице-губернатора. Официального

Об отставке подследственного Романа Годунина 8 июля начали сообщать анонимные телеграм-каналы. Сообщается, что 8 июля – последний рабочий день вице-губернатора. Официального подтверждения этой информации пока не было. Новость дополняется. UPD:В Белом доме подтвердили эту информацию. Глава региона подписал Указ об освобождении от должности Романа Годунина. Занятно, что его увольнение в обладминистрации никак не связывают с