Фигурантка увидела забытые в банкомате деньги и забрала их себе.

1 июня текущего года в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Муромский» с заявлением о хищении денежных средств обратилась 50-летняя местная жительница.Прибывшим сотрудникам полиции женщина пояснила, что снимала деньги в банкомате, отвлеклась и ушла, забыв деньги. Через несколько минут потерпевшая вернулась, однако, снятых 3 000 рублей в банкомате не оказалось.В результате оперативно-розыскных мероприятий, с учетом информации, полученной с камер видеонаблюдения, сотрудниками уголовного розыска установили личность подозреваемой, жительницы Мурома.Женщина свою вину признала, пояснив, что случайно увидела оставленные деньги, когда подошла к терминалу. Фигурантка решила не предпринимать меры к поискам собственника, а забрала деньги себе и впоследствии потратила их на личные нужды.Отделом дознания МО МВД России «Муромский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ (кража).