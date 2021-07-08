Маленькие старинные города зачастую имеют богатую историю. Именно таким является Юрьев-Польский. А значительная часть истории связана с фабрикантом Ганшиным. Какой след он оставил на владимирской земле - в нашем сюжете.

Маленькие старинные города зачастую имеют богатую историю. Именно таким является Юрьев-Польский. А значительная часть истории связана с фабрикантом Ганшиным. Какой след он оставил на владимирской земле - в нашем сюжете.В июне 1956 года в Юрьеве-Польском произошло таинственное происшествие. О ЧП у захоронения фабриканта Ганшина, конечно, слышал и юрьевский краевед Сергей Хламов. В своей книге "Баночка из-под ландрина" он посвятил главу известным промышленникам. Ткачихи с фабрики "Авангард" в тот день видели загадочную машину "Победа" на Петропавловском кладбище. С могилы тогда исчез памятник, а обнаруженный склеп опустел. Сегодня на месте старинного кладбища и склеп уже не найти, там построен Дворец культуры. И что хранилось в фамильном склепе, что забрали с собой неизвестные, так и осталось загадкой, привлекательной для туристов.Сергей Хламов, историк, краевед, писатель:- Эта фамилия очень известна в нашем городе. Ткацкий бизнес, который до революции здесь развивался, во многом получил толчок именно от семьи Ганшиных, которые были отцами города. Многое сделали для города - водопровод, освещение.Этим летом Сергей Юрьевич встречает в родном городе потомка известных промышленников - Николая Сергеевича Ганшина. Московский гость - правнук одного из последних владельцев фабричного производства Сергея Алексеевича Ганшина. Николай Сергеевич далёк от бизнеса. Увлечен фотографированием, историей авиации, закончил столичную «бауманку». Выйдя на пенсию, путешествует. В Юрьеве-Польском - второй раз. После шума мегаполиса приятно вернуться на родину предков.Николай Ганшин, потомок рода промышленников Ганшиных:- Тут спокойно, размеренно. Мало народу, машин, все доброжелательные. Я вообще о вас узнал от прохожего. Город мне очень нравится.Среди современных достопримечательностей старинного Юрьева-Польского оценил и новое городское пространство. Вместе с Сергеем Хламовым прогулялся по Парку городской усадьбы Ганшиных. Удобные лавочки, качели, уличные фонари, зоны для занятий спортом. В 2020-м Юрьев-Польский в рамках нацпроекта" Жилье и городская среда" получил 18 миллионов на благоустройство. В результате, горожане получили прекрасное место для досуга. Кстати, сами юрьевцы выбрали и название парку через интернет-голосование. Выиграл Ганшин-парк. «Историческая справедливость», - улыбается московский гость, комментируя известную семейную фотографию.- Сергей Алексеевич, мой прадед, Пелагея Павловна, его жена, две дочки - Валентина и Ольга, дедушка... Алексей и Николай.Ткацкий бизнес в Юрьеве-Польском начал в 19 веке Алексей Васильевич Ганшин, а продолжили его уже сыновья. Иван-Постный, Николай-Грозный и Сергей-Милостивый. Так братьев - в зависимости от их характеров - называли на фабрике. Сергей Алексеевич - прадедушка московского гостя - был очень обаятельным человеком. Учился за границей, окончил политехнический институт в Берлине. Прогрессивный и интересующийся. Фабрикой занимался мало, в отличие от братьев. Зато первым в 1913 году в Юрьев-Польский привезет диковинку - легковой автомобиль. А в своей усадьбе в селе Косинское создаст великолепнейший парк с фонтаном, бассейном и оранжереями, в которых росли персики и ананасы. После национализации в 1918 году его имение в Секерино преобразуют в дом отдыха для рабочих. А у богатых фабрикантов Ганшиных, вынужденных уехать в Москву, начнется другая жизнь - на выживание. Сегодня в Юрьеве-Польском можно совершить путешествие в прошлое семьи Ганшиных и их родственников Овсянниковых и Бедняковых. Музейные экспозиции оценил и правнук известного фабриканта. Правда, отвечая на вопрос Сергея Хламова, что бы хотелось в городе изменить, ответил: «Вернуть топониму Юрьев-Полький прежнее ударение - ПольскОй. От широкого слова "Ополье". Как и было во времена Ганшиных.Татьяна Воронцова, Мария Платанюк, Александр Чунаев, при содействии Сергея Лёзова. «Вести-Владимир».