К октябрю список планируют расширить до 60.

Департамент сельского хозяйства презентовал новый проект «Сделано во Владимире». Он объединяет аграриев Владимирской области и нацелен на продвижение сельхозпродукции.«Мы стремимся создать электронную площадку, которая станет витриной для производителей продуктов и поможет им в продвижении и развитии», - рассказал гендиректор агентства маркетинговых коммуникаций «Штаб», реализующего идею, Александр Болонин.«Сделано во Владимире» - это каталог сельхозпроизводителей, продублированный в онлайне. Сейчас в нём собраны данные о 20 организациях и ИП. К октябрю список планируют расширить до 60. Стоимость размещения в печатном и интернет-варианте – 6,5 тысяч рублей. При выборе только онлайн-публикации цена сократится вдвое.По задумке властей, проект может перерасти в торговую площадку, где покупатель в режиме онлайн будет заказывать понравившуюся ему продукцию.