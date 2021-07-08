Ещё в октябре 2020 года специалисты Россельхознадзора выявили ряд нарушений на сельскохозяйственном предприятии Ковровского района. Территория производства была захламлена строительным

Ещё в октябре 2020 года специалисты Россельхознадзора выявили ряд нарушений на сельскохозяйственном предприятии Ковровского района. Территория производства была захламлена строительным мусором и другими вредными отходами. Исследования образцов почвы показали превышение содержания токсикантов по трём показателям, а также снижение показателей плодородия почвы. На собственников предприятия завели административное дело, ему выписали штраф в 60 000 рублей, а