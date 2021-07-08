Российских бездомных планируют поставить в очередь на получение жилья. Соответствующее поручение Министерству строительства и Министерству финансов дала вице-премьер России Татьяна ..

Российских бездомных планируют поставить в очередь на получение жилья. Соответствующее поручение Министерству строительства и Министерству финансов дала вице-премьер России Татьяна Голикова.В протоколе заседания совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере указано, что Голикова распорядилась проработать соответствующие изменения в Жилищный кодекс. Кроме того, зампред попросила ведомства разработать рекомендации по обеспечению бомжей медицинской помощью, сообщает телеканал "".