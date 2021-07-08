Алёна и Сергей 15 лет в браке. В свое время Алёна, глядя на мужа, сотрудника полиции, решила поступить на службу в органы внутренних дел.

Инспектор ДПС Отделения МВД России по Гороховецкому району Сергей Жидоморов познакомился со своей будущей супругой, когда учился в институте. К тому моменту он уже был сотрудником органов внутренних дел. Увидев в Алёне ту самую девушку, которая будет для него надежным тылом, Сергей сделал предложение.После рождения дочери, которой сейчас уже 14 лет, Алена решила, что будет поддерживать супруга не только дома, но и на службе, и устроилась в органы внутренних дел. Сегодня Алёна Жидоморова занимает должность инспектора-руководителя ГДиР Отделения МВД России по Гороховецкому району.- Мы всегда смотрели и друг на друга, и в одном направлении. Единство взглядов очень помогает в семейной жизни, - говорят Жидоморовы.