Алёна и Сергей 15 лет в браке. В свое время Алёна, глядя на мужа, сотрудника полиции, решила поступить на службу в органы внутренних дел.
Инспектор ДПС Отделения МВД России по Гороховецкому району Сергей Жидоморов познакомился со своей будущей супругой, когда учился в институте. К тому моменту он уже был сотрудником органов внутренних дел. Увидев в Алёне ту самую девушку, которая будет для него надежным тылом, Сергей сделал предложение.
После рождения дочери, которой сейчас уже 14 лет, Алена решила, что будет поддерживать супруга не только дома, но и на службе, и устроилась в органы внутренних дел. Сегодня Алёна Жидоморова занимает должность инспектора-руководителя ГДиР Отделения МВД России по Гороховецкому району.
- Мы всегда смотрели и друг на друга, и в одном направлении. Единство взглядов очень помогает в семейной жизни, - говорят Жидоморовы.